Донецк, 21 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. За последние сутки Вооружённым силам Российской Федерации удалось сбить украинский самолет Су-25. Об этом во вторник, 21 марта, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Минобороны России СУ-25

По словам Конашенкова, в ходе проведения специальной военной операции истребительной авиацией в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики сбит штурмовик Вооружённых сил Украины Су-25.

Ранее сообщалось, что артиллеристы бригады «Кальмиус», дислоцированные на авдеевском направлении в ДНР, для поражения позиций Вооружённых сил Украины используют управляемые снаряды «Краснополь», предназначенные в первую очередь для поражения военных объектов и бронированной техники.