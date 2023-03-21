Москва, 21 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Как рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, она готовилась к тому, чтобы покинуть занимаемый ею пост. Об этом экс-глава Пушкинского музея рассказала 21 марта журналистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак

«Я сама создаю информацию вокруг себя. Это моё решение. Я к нему готовилась, понимая, что всё должно происходить вовремя. Мне никто не должен ничего навязывать», — сказала она.

Также Лошак отметила, что её работы на посту директора Пушкинского музея была важным этапом в ее личной и карьерной судьбе, указав на сплоченную работу команды музейных работников.

«Главное приобретение, которое я получила, — это люди, которые работают в музее», — пояснила экс-глава музея имени Пушкина.

Кроме этого, она отметила, что находится в прекрасной моральной и физической форме, заметив, что практика по регулярной смене директоров музеев, по её мнению, является правильной.

«Должен прийти кто-то следующий, у кого есть молодые свежие амбиции в этом месте, кто хочет что-то доказать самому себе, кому нужно сделать какие-то свои шаги. Нужно зажечь, как говорят наши дети, и это всем очень полезно!» — добавила Лошак.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. Новым директором музея была назначена Елизавета Лихачёва, которая с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени А. В. Щусева.