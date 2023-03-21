ВСУ потеряли за сутки до 95 солдат на краснолиманском направлении
Минобороны РФ: за сутки на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 95 солдат
Москва, 21 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 военнослужащих. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению представителя Минобороны РФ, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки российских войск сил «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР).
На указанном направлении за сутки уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние стуки ВС РФ удалось сбить украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка (ДНР).