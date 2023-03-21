Москва, 21 марта, 2023, 14:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 военнослужащих. Об этом 21 марта в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы «Мста-Б» на боевой позиции

По сообщению представителя Минобороны РФ, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки российских войск сил «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3791308" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

На указанном направлении за сутки уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние стуки ВС РФ удалось сбить украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка (ДНР).