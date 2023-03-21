Киев, 21 марта, 2023, 13:59 — ИА Регнум. В Киев прибыл с визитом глава японского правительства Фумио Кисида, сообщает 21 марта Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Уточняется, что делегация из Японии прибыла на вокзал в Киеве. Позже в украинской столице Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После посещения Киева Кисида отправится в Польшу, где он уже был проездом. Завтра, 22 марта, в Варшаве у японского премьер-министра состоится встреча с польским руководством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кисида побывал с визитом в Индии, откуда совершил перелёт в Варшаву, откуда доехал в приграничный с Украиной город Пшемысль на авто. И уже из Пшемысля на поезде Кисида отправился в Киев.