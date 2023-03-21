В Евпатории главы крымских муниципалитетов сдадут нормы ГТО

Симферополь, , 13:55 — REGNUM Главам муниципалитетов в Крыму предстоит «поменять галстуки на кеды» и сдать нормы ГТО. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Значок ГТО Gto.ru

«Сдавать будут нормы по 4 дисциплинам: бег, наклон вниз, подтягивание, отжимание, подъем гири (женщины — низкая перекладина) и пресс», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сдача норм ГТО пройдет в Евпатории.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, по всей стране проводятся спортивные мероприятия, фестивали и соревнования. В 2022 году в Крыму прошёл финал Всероссийского фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций. Комплекс «Готов к труду и обороне» был возрождён в целях оздоровления нации в совершенно новом формате 24 марта 2014 года по инициативе физкультурно-спортивной общественности Указом Владимира Путина.