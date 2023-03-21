Донецк, 21 марта, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины во вторник, 21 марта, обстреляли три населенных пункта Донецкой Народной Республики снарядами натовского калибра 155 мм. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что обстрелу подверглись Никитовский район Горловки (07:00), Куйбышевский район Донецка (10:15, 10:45) и Червоногвардейский район Макеевки (10:50). Всего из артиллерийских установок в указанных направлениях было выпущено 12 снарядов.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях городской инфраструктуры уточняется.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпустив в 08:20 по местному времени (09:20 мск) шесть артиллерийских снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Данные о разрушениях уточняются.