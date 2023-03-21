Москва, , 14:01 — REGNUM В центре Москвы соседи пожаловались на неприятный запах в подъезде, который исходил из квартиры на первом этаже. После приезда полиции и осмотра жилплощади оказалось, что в квартире находится труп мужчины и его 69-летняя мать, которая две недели не замечала смерти сына. Сообщил ИА REGNUM источник.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

18 марта жительница одного из домов на улице Донской в центре Москвы пожаловалась в полицию на неприятный запах из соседней квартиры. На указанный адрес отправили наряд полиции. Дверь подозрительной квартиры не пришлось вскрывать, как это часто бывает, хозяйка оказалась дома. Пенсионерка как ни в чем не бывало впустила полицейских внутрь и позволила им осмотреть комнаты. В одной из них они обнаружили тело 39-летнего сына хозяйки квартиры, который умер 2 недели назад. На вопрос сотрудников правоохранительных органов, почему она не сообщила о смерти сына, пенсионерка ответила, что не знала, что ее сын умер. Женщина решила, что он просто спит.

«В квартире на улице Донской было обнаружено тело 39-летнего мужчины. Мать умершего пояснила, что месяц назад её сын вызывал скорую помощь из-за болей в сердце. Врачи предложили ему госпитализацию, но мужчина отказался ехать в больницу и лежал дома. Около двух недель назад мать заметила, что сын перестал подавать признаки жизни. Но она решила, что он просто спит, так как болен. Женщина никуда об этом не стала сообщать, так как ведет затворнический образ жизни и не имеет средств связи», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка.

Как удалось выяснить журналистам, эта квартира еще в 2012 году принадлежала известному столичному бизнесмену Юрию Растегину. Юрий Евгеньевич — популярная личность в российском шоу-бизнесе. По данным НТВ, именно Растегин приобрел для Ларисы Долиной джаз-клуб в Москве. А также бизнесмен близко дружил с Арменом Джигарханяном.