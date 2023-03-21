Министр энергетики Молдавии: стране нужны «более приемлемые цены» на российский газ

Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Молдавия планирует продолжать приобретать природный газ в РФ, но рассчитывает на снижение цен. Об этом 21 марта заявил на пресс-конференции глава недавно созданного министерства энергетики республики Виктор Парликов.

Виктор Парликов Цитата из видео с канала: Teleradio Moldova

«Мы не отказываемся от возможности закупок газа у Газпрома для правого берега Днестра, но для этого необходимы более приемлемые цены со стороны российского газового холдинга», — сказал Парликов.

По его словам, российский газ для Молдавии продаётся по примерно такой же высокой цене, которая сформировалась у запасов республики, сделанных в 2022 году, когда топливо сильно подорожало.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду проводит антироссийскую политику. С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование, и цена топлива к сентябрю 2022 года выросла в десять раз за год — до $1883 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, в мае 2022 года Украина сократила транзит российского газа, из-за чего Газпром не смог полностью обеспечить зимнее потребление Молдавии и Приднестровья. Кишинёв в ноябре прошлого года стал своевольно перераспределять газ, что привело к энергокризису в ПМР. Молдавия также отказалась от приднестровской электроэнергии. Но уже через месяц Кишинёв стал передавать весь российский газ в Приднестровье, чтобы получать дешёвое электричество.

В марте, когда в связи с потеплением потребности в топливе сократились, в Молдавии стали снова покупать часть российского газа, отправляемого в регион.

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