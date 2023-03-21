Брюссель, 21 марта, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Евросоюзом передано Украине дополнительно €1,5 млрд. Эти средства стали очередным траншем для Киева в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом 21 марта сообщила в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд», — написала она в Twitter.

О решении Евросоюза передать Киеву второй транш микрофинансовой помощи на сумму €1,5 млрд заявил на прошлой неделе заместитель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что денежные средства пойдут на «удовлетворение насущных потребностей Киева».

В целом ЕС утвердил решение о повышении финансовой поддержки Киеву на 2,2 млрд евро. Общая сумма должна составить 7,979 млрд евро.

Напомним, ранее отмечалось, что по итогам 2022 года Евросоюз компенсировал странам сообщества более 3 млрд евро за поставки вооружения на Украину. Для расчёта компенсации бралась цифра, примерно составляющая 40% от рыночной стоимости оружия.