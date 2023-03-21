Симферополь, 21 марта, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Украинские военные, рисующие интернет-мемы на беспилотниках, с помощью которых пытаются атаковать гражданские объекты на территории России, скорее всего страдают психическими патологиями. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Цитата из видео с канала: НТС Севастополь Олег Крючков

По его словам, «бить по жилым домам и рисовать мемы ― это цинизм или шизофрения».

«В техникумовских общежитиях были дети… Явное [использование] наркотиков или психические патологии», ― заявил в беседе с РИА Новости Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, атака беспилотников на Джанкой на севере полуострова Крым была совершена вечером 20 марта. Её отразила система противовоздушной обороны (ПВО). Однако повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети, пострадал один человек.

Утром 21 марта из-за инцидента в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ расследуют факт атаки беспилотников на территории Крыма.

Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, сбитые над полуостровом беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были начинены взрывчаткой и шрапнелью. По его словам, все дроны целили в гражданские объекты. Никаких военных объектов рядом не было.