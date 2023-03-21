Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал защитить молодежь от чуждого влияния Запада

Ульяновск, , 13:42 — REGNUM Молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно создавать условия для укрепления патриотизма. Такое заявление сделал 21 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев © Kremlin Pool/Global Look Press

«В этих условиях важно не только оградить население страны от влияния деструктивных течений и организаций, но и создавать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности», — заявил Патрушев на совещании в Ульяновске.

Николай Патрушев подчеркнул, что в интернете размещается информация, формирующая чуждые российскому обществу ориентиры и ценности. Поэтому важно научить молодежь разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа, по мнению Патрушева, должна проходить параллельно с обучением и воспитанием, активным вовлечением их в созидательную и творческую деятельность.

«Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма», — отметил секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, стоит также разработать и реализовать программы, направленные на поддержку научных и социальных проектов по противодействию деструктивной идеологии и фальсификации исторических фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений напомнил, что суверенитет государства зависит от сбережения исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, а также воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма.