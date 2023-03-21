Ульяновск, 21 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно создавать условия для укрепления патриотизма. Такое заявление сделал 21 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

«В этих условиях важно не только оградить население страны от влияния деструктивных течений и организаций, но и создавать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности», — заявил Патрушев на совещании в Ульяновске.

Николай Патрушев подчеркнул, что в интернете размещается информация, формирующая чуждые российскому обществу ориентиры и ценности. Поэтому важно научить молодежь разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа, по мнению Патрушева, должна проходить параллельно с обучением и воспитанием, активным вовлечением их в созидательную и творческую деятельность.

«Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма», — отметил секретарь Совбеза РФ.

По мнению Патрушева, стоит также разработать и реализовать программы, направленные на поддержку научных и социальных проектов по противодействию деструктивной идеологии и фальсификации исторических фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Международных рождественских образовательных чтений напомнил, что суверенитет государства зависит от сбережения исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, а также воспитания молодежи на высоких образцах патриотизма.