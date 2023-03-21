Москва, , 13:36 — REGNUM Руководство завода «Москвич» опровергло распространяемую в ряде СМИ и соцсетей информацию о якобы проводимом отзыве автомобилей. Такую кампанию предприятие не проводит. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба завода.

«Москвич» © Александр Щербак/ТАСС

«Информация об отзывной кампании автомобилей «Москвич», которая распространяется в СМИ и социальных сетях, является ложной», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что в случае проведения отзывной кампании об этом положено уведомлять официально на сайте Росстандарта. В такой информации должно быть сказано, какие автомашины попадают под диагностику и ремонт.

Однако в настоящий момент клиентов уведомили лишь о необходимости планового обновления софта программного обеспечения кроссовера «Москвич 3», чтобы отладить корректную русификацию мультимедийной системы, подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года завод французского автоконцерна Renault, переданный правительству Москвы, был официально переименован в «Москвич».