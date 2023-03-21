Секретарь Совбеза Патрушев: экстремисты пытаются снизить уровень доверия населения к СВО

Москва, , 13:27 — REGNUM Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что одной из главных целей экстремистов является снижение уровня поддержки специальной военной операции среди россиян.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев © Kremlin Pool/Global Look Press

«Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции», — сообщил Патрушев в ходе совещания по нацбезопасности в Поволжье, напомнив, что в прошлом году число преступлений экстремистской направленности в регионе выросло почти на 40%.

По его словам, преступления подобного рода являются наиболее опасными, так как включают в себя не только попытки расколоть российское общество, но и попытки посеять межрелигиозную и межнациональную рознь.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания МВД заявлял, что Россия в текущих реалиях как никогда нуждается в сохранении единства российского общества.