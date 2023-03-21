Москва, 21 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что одной из главных целей экстремистов является снижение уровня поддержки специальной военной операции среди россиян.

Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев

«Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением специальной военной операции», — сообщил Патрушев в ходе совещания по нацбезопасности в Поволжье, напомнив, что в прошлом году число преступлений экстремистской направленности в регионе выросло почти на 40%.

По его словам, преступления подобного рода являются наиболее опасными, так как включают в себя не только попытки расколоть российское общество, но и попытки посеять межрелигиозную и межнациональную рознь.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания МВД заявлял, что Россия в текущих реалиях как никогда нуждается в сохранении единства российского общества.