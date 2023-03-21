Минск, 21 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Руководители силовых ведомств Белоруссии представили доклады, в которых доложили об успехах, но президент республики Александр Лукашенко намерен проверить реальное положение дел. Об этом он 21 марта сообщил на расширенном совещании, передаёт БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«У наших силовиков дела идут неплохо. Но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам», — сказал Лукашенко.

Он также задался вопросом, отошли ли правоохранители в работе от «палочно-галочной» системы. По мнению президента, в Белоруссии ещё не всё сделано для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Также у него вызывает тревогу рост количества преступлений среди военнослужащих, в том числе офицеров.

Напомним, 25 марта в Белоруссии вступит в силу закон, который вводит смертную казнь для государственных служащих. Кроме того, закон предусматривает уголовную ответственность за дискредитацию воинских формирований и пропаганду терроризма.