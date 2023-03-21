Симферополь, 21 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Численность персонала и количество необходимой техники будет увеличено на Крымском мосту. Эти меры будут приняты для улучшения пропускной способности на въезде на полуостров. Об этом 21 марта сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Андрей Рубцов/ТАСС Автомобильное движение по Крымскому мосту по всем полосам

По его словам, до 1 апреля на основании проведённого анализа будут сделаны выводы о том, сколько человек персонала и какое количество техники еще необходимо для улучшения работы пункта досмотра автотранспорта.

«Можем сказать, что коллеги из ФСБ уже там системно обеспечивают безопасность, а с точки зрения количества пропускаемых машин, мы эту задачу решим. Будут добавлены силы и средства», — заявил глава Крыма.

Аксёнов выразил надежду, что таких пробок перед Крымским мостом, как бывало раньше, из-за чего люди иной раз стояли в очереди по нескольку суток, больше не будет, и туристам будут созданы комфортные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2023 года перед Крымским мостом образовалась очередь длиной около 3 км. Причиной стало техническое повреждение на пунктах досмотра.