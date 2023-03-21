В США заявили об «опасном» сближении России с Китаем, Ираном, Венесуэлой и Северной Кореей

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Американская политика способствует сближению России с Китаем, а также с Северной Кореей, Ираном и Венесуэлой, пишет Politico.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что именно политика Вашингтона «толкает» эти страны навстречу друг другу, ведь США их объединяют в блок «оси зла», и они видят в Соединённых Штатах общего врага.

Автор статьи напоминает о том, что Северная Корея и Иран находятся под американским давлением долгие годы. Не избежал давления и Китай, на который Вашингтон пытается влиять через фактор Тайваня.

Теперь и Россия испытывает жёсткие санкции в связи со спецоперацией, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран заинтересован в тесном сотрудничестве с ШОС и БРИКС. По мнению представителя Ирана, именно этим объединениям будет принадлежать в будущем ключевая роль в мировой экономике.