Москва, 21 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Назначенная на должность главы Пушкинского музея Елизавета Лихачёва прокомментировала свой уход из Музея архитектуры. Её слова приводятся в Telegram-канале Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Валерий Мельников/РИА Новости Бывший директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак во время пресс-конференции, на которой она рассказала о своем уходе с поста директора

«Для меня Музей архитектуры — это место, которое сформировало меня как профессионала», — сказала Лихачёва.

Она тепло отозвалась о бывшем месте работы и коллегах.

«Я никогда не забуду ни свою работу в музее, ни своих коллег, которым я безмерно благодарна за то, что они поверили в меня 6 лет назад, пошли на поводу у совершенно безумных, на первый взгляд, идей, и помогли», — добавила Елизавета Лихачёва.

В Музее архитектуры Лихачёва проработала с 2006 года: в научном фотокаталоге, отделе популяризации архитектуры, на посту замдиректора филиала Музея архитектуры — Музея Мельниковых». Директором музея Лихачёва стала в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Марина Лошак, возглавлявшая последние десять лет Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, покинула пост. Новым директором музея, по сообщению Минкультуры РФ, назначена Елизавета Лихачева.