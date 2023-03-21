Ульяновск, 21 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты со своими приспешниками делают попытки настроить мир против России, пытаясь дискредитировать нашу страну «любыми грязными и гнусными методами». Об этом 21 марта заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Ульяновске.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Как отметил Патрушев, привыкшие «жонглировать международным правом, диктовать и навязывать миру свои ценности и условия, иметь вассалов, а не партнёров» США, которые прикрываются созданной ими теорией исключительности, не устраивает самостоятельная и отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия.

«Поэтому США и их приспешники, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать Русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством», — сказал он.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ уточнил, что для этого Вашингтон использует «любые грязные и гнусные методы ведения информационной войны», откровенную ложь, бездоказательные и огульные обвинения, а также такие постановочные провокации, которые были проведены, к примеру, в Буче, Мариуполе и Краматорске.

«Даже в подрыве «Северных потоков» на первоначальном [этапе] обвиняли Москву», — подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что дружеские объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином во время его государственного визита в Москву стали поводом для беспокойства Вашингтона.