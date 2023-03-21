Москва, 21 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент не располагает информацией о возможной встрече глав Министерств обороны России и КНР, Сергея Шойгу и Ли Шанфу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это надо в Министерство обороны РФ обращаться, мне неизвестно об этом. Я могу говорить только о президентской программе», — заявил Песков в ходе брифинга 21 марта.

20-22 марта в Москве по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с государственным визитом находится председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, для которого этот визит стал первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР.

Напомним, 65-летний генерал Ли Шанфу 12 марта был утвержден Всекитайским собранием народных представителей новым министром обороны Китайской Народной Республики. Отмечается, что государственный деятель находится под санкциями США из-за инцидента с российскими ЗРК, произошедшего в 2018 году.