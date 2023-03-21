Москва, , 13:12 — REGNUM Временный поверенный в делах Канады Брайан Эбель был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России. Поводом для этого стали высказывания главы канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли о «смене режима в России». Об этом сообщили в МИД РФ.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«20 марта вызванному в МИД России временному поверенному в делах Канады в России был заявлен решительный протест по поводу заявления министра иностранных дел страны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Канадскому дипломату было заявлено, что Москва оставляет за собой право на соответствующие контрмеры в зависимости от дальнейших конфронтационных шагов Канады.

Напомним, 10 марта в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Мелани Жоли заявила о намерении официальной Оттавы добиваться поставленной цели «смены режима» в России всеми «экономическими, политическими и дипломатическими средствами».

В МИД подчеркнули, что «подобного рода высказывания недопустимы и идут вразрез с обязательствами Канады как государства — участника Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также общепризнанными принципами и нормами международного права».

«Имевший место очередной русофобский выпад, до сих пор не дезавуированный канадской стороной, будет иметь самые серьёзные последствия для двусторонних отношений», ― указали в российском министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе пресс-конференции 18 января заявила, что посла РФ в Оттаве Олега Степанова вызывают на разговор в ведомство в связи со сравнением главы МИД РФ Сергея Лаврова действий США с действиями Гитлера и Наполеона, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса». При этом сам дипломат эту информацию опроверг, указав, что его вызов в МИД Канады был связан с другим поводом.