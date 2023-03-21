Тверь, , 13:11 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 21 марта, заседание регионального правительства. Открывая заседание, он напомнил о знаковой дате: 21 марта — один из важнейших этапов окончания Ржевско-Вяземской операции.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Через 10 дней будет отмечаться 80-летие успешного завершения Ржевской битвы. После 15 месяцев боев эта операция окончательно похоронила планы немецкого командования по новому походу на Москву. Во многом благодаря нашим офицерам, солдатам наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне, — сказал Игорь Руденя. — Сегодня, как и 80 лет назад, наша страна находится на передовой борьбы с нацизмов. Внуки и правнуки победителей, которые отстаивали свободу Родины, достойно сражаются с поднявшим голову нацизмом. Мы твердо уверены в победе, потому что правда, справедливость и сила духа — на нашей стороне».

Первым вопросом на заседании регионального правительства рассмотрена реализация в 2023 году программы поддержки школьных инициатив. «Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что готовность брать ответственность за свою страну, за себя и за близких людей закладывается с детских лет, в семье, в школе, — отметил Игорь Руденя. — За два года работы программы поддержки школьных инициатив в Тверской области наши дети и подростки смогли подготовить и реализовать 43 проекта, направленных на развитие учебных заведений. Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая школу, они относятся к ней по-хозяйски».

Цель программы — не только реализация важных проектов, но и формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, развитие значимых для жизни компетенций и навыков, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы, отметили в пресс-службе правительства Тверской области. Впервые в этом году программа поддержки школьных инициатив будет реализована в образовательных учреждениях всех 40 муниципалитетов Тверской области. Всего было подано 65 заявок. По итогам конкурсного отбора к реализации запланировано 57 проектов.

При областной поддержке учащиеся планируют обустроить в школах пространства для творчества и обучения, отдыха спорта, социализации. Так, в школе №24 Твери заявлено создание «Мобильного тира», где ребята смогут закрепить знания по оказанию первой доврачебной помощи, строевой подготовке, подготовиться к сдаче ГТО. А в Рамешковской СОШ планируют сделать кабинет кулинарии.

Губернатор поручил министерствам финансов и образования совместно с главами муниципалитетов с привлечением родительского комитета организовать постоянный контроль реализации проектов. А также рассмотреть вопрос о расширении финансирования проектов в районах, чтобы у детей была возможность воплощать в жизнь более масштабные инициативы.

В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли 24 городских и муниципальных округа Тверской области. Было реализовано 40 школьных идей. Среди них — пространство для отдыха «Активная перемена» в школе №2 в ЗАТО Озерный, фотостудия в школе №2 Селижаровского округа, автодром в тверской гимназии №8 и другие значимые для ребят проекты.

Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты «Вышневолоцкая правда» Марии Козляковой к губернатору Игорю Рудене на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ. Идеи ребят по обустройству образовательных учреждений и пришкольных территорий были реализованы в гимназии №2, школе в поселке Горняк, школе №19.