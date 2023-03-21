Секретарь Совбеза РФ Патрушев: США фактически стали участниками конфликта

Ульяновск, , 13:06 — REGNUM Соединенные Штаты Америки не считаются с людскими потерями Украины, помогая Киеву воевать с Россией. Об этом на совещании в Ульяновске заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США продолжают накачивать Украину вооружением, преследуя цель добиться поражения России.

«Фактически они [США] уже стали участниками конфликта», — отметил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза России, Вашингтон вооружает и предоставляет Украине разведданные, обучают боевиков и помогают в планировании военных операций.

«При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой», — отметил секретарь Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у США и Великобритании есть спецподразделения, которые способны на операции, подобные подрыву газопроводов «Северный поток». Патрушев добавил, что подрыв «Северных потоков» является «небывалым терактом». Он подтвердил, что российской стороне до сих пор доподлинно не известно, кто его автор и исполнитель.