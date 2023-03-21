Ульяновск, 21 марта, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не считаются с людскими потерями Украины, помогая Киеву воевать с Россией. Об этом на совещании в Ульяновске заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По его словам, США продолжают накачивать Украину вооружением, преследуя цель добиться поражения России.

«Фактически они [США] уже стали участниками конфликта», — отметил Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза России, Вашингтон вооружает и предоставляет Украине разведданные, обучает боевиков и помогает в планировании военных операций.

«При этом значительные людские потери со стороны украинцев они не считают своей проблемой», — отметил секретарь Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что у США и Великобритании есть спецподразделения, которые способны на операции, подобные подрыву газопроводов «Северный поток». Патрушев добавил, что подрыв «Северных потоков» является «небывалым терактом». Он подтвердил, что российской стороне до сих пор доподлинно неизвестно, кто его автор и исполнитель.