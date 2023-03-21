Песков не стал комментировать приглашение Си Цзиньпина Путину посетить Китай

Москва, , 13:06 — REGNUM Первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию не стал оценивать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта в ходе общения с журналистами.

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2 © Сергей Савостьянов/ТАСС

Как отметил представитель Кремля, очевидно, что между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером состоялся очень обстоятельный обмен мнениями и серьёзный разговор в неформальной части.

«Не буду сейчас давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», — сказал он.

Также Песков не стал комментировать вопрос о том, примет ли президент РФ приглашение председателя КНР посетить в нынешнем году Китай.

«Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперёд», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложенный в конце февраля Пекином план по урегулированию ситуации на Украине обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.