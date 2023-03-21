Москва, 21 марта, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Первый день государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию не стал оценивать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта в ходе общения с журналистами.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2

Как отметил представитель Кремля, очевидно, что между президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером состоялся очень обстоятельный обмен мнениями и серьёзный разговор в неформальной части.

«Не буду сейчас давать никаких оценок, дождемся заявлений для прессы двух глав государств», — сказал он.

Также Песков не стал комментировать вопрос о том, примет ли президент РФ приглашение председателя КНР посетить в нынешнем году Китай.

«Давайте дождемся заявлений для СМИ. Давайте не будем сейчас забегать вперёд», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Си Цзиньпин пригласил посетить Китай в 2023 году не только российского президента Владимира Путина, но и главу российского правительства Михаила Мишустина.