Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин китайский план по Украине

Москва, , 13:03 — REGNUM Предложенный в конце февраля Пекином план по урегулированию ситуации на Украине обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил 21 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что они обсуждали, — это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать», — сказал Песков.

По его словам, рано сейчас давать оценки по этой теме. Песков призвал дождаться официальных заявления для прессы. О том, какие вопросы ещё были подняты на встрече лидеров двух стран, он ответил, что Путин и Си сами «расскажут об этом в ходе своих заявлений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Си состоялась 20 марта в Москве. В ходе переговоров китайский гость заявил, что Пекин намерен и впредь содействовать урегулированию ситуации на Украине.

Так называемый китайский план по Украине из 12 пунктов Пекин обнародовал в годовщину начала Россией спецоперации. В этом заявлении Пекин осудил идею расширения военных блоков. На Западе и в Киеве раскритиковали предложение Китая.