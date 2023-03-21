Москва, 21 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Представители бизнеса в России не захотят ради выхода из-под санкций выступать против спецоперации по денацификации Украины и против президента РФ Владимира Путина. Об этом 21 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Майшев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он отреагировал на соответствующий призыв бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

«Крупные предприниматели ногами стоят на российской земле, их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, в России, их бизнес ведётся здесь и основной доход возникает здесь. Те, кто стоит ногами на российской земле, вряд ли отнесутся серьёзно к таким предложениям», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос журналистов, что будет, если кто-то из бизнесменов согласится осудить СВО и Путина, чтобы уйти от санкций, Песков предложил не вести «гипотетических рассуждений» на эту тему. Он также подчеркнул, что в РФ считают антироссийские санкции незаконными.

Напомним, ранее Макфол предложил снимать санкции с российских бизнесменов и обнародовал схему для этого. По его мнению, предпринимателям нужно публично осудить деятельность Путина и СВО, а также перечислить половину состояния Киеву.