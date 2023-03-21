Песков сообщил об обстоятельном обмене мнениями между Путиным и Си Цзиньпином

Москва, , 13:02 — REGNUM В первый день официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву состоялся обстоятельный обмен мнениями между президентом РФ Владимиром Путиным и китайским лидером. Обо всех важных моментах переговоров главы России и Китая сообщат в своих комментариях для прессы. Об этом 21 марта заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле © Сергей Карпухин/ТАСС

«Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями. <…> Дождемся заявлений для прессы двух глав государств», — сказал представитель Кремля.

Напомним, первый после своего избрания на третий срок зарубежный официальный визит совершает 20–21 марта в Россию председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне состоялась неформальная встреча с главой России Владимиром Путиным, которая продолжалась более 4,5 часа.

Стороны обменялись мнениями по многим вопросам. В частности, сообщалось, что речь шла о дальнейшем развитии сотрудничества между странами. Поднимался также вопрос о ситуации на Украине.

Основным днём переговоров станет 21 марта. В этот день состоятся два раунда переговоров, подписание документов, заявления глав государств для прессы и государственный обед.