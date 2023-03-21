Москва, , 12:58 — REGNUM Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в Большом Кремлёвском дворце 21 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что начало переговоров запланировано на 15:00 мск.

«Затем беседа с Си Цзиньпином в узком составе, но там будет достаточно представительная делегация с нашей стороны ― [замглавы Совбеза РФ Дмитрий] Медведев, [министр обороны России Сергей] Шойгу, [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, [помощник президента по международным делам Юрий] Ушаков, [помощник президента Максим] Орешкин, [посол РФ в КНР Игорь] Моргулов, [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина, [директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий] Шугаев, [глава Роскосмоса Юрий] Борисов», ― уточнил официальный представитель Кремля.

По итогам переговоров пройдёт церемония подписания документов, далее Путин и Си Цзиньпин сделают заявление для СМИ, указал Песков.

«Затем будет церемония подписания совместных документов, там же Путин и Си Цзиньпин обратятся к представителям СМИ с заявлениями, вопросы не предусматриваются», ― уточнил пресс-секретарь главы государства.

В завершении в Грановитой палате ― памятнике архитектуры Московского Кремля ― состоится государственный обед.

После этого у Путина намечена пара встреч внутреннего характера, возможно, одна из них будет публичной, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, который прибыл в Россию с первым иностранным визитом после переизбрания лидером Китая. Беседа продолжалась более четырёх часов. В неформальной обстановке в формате тет-а-тет лидеры двух стран выразили своё мнение по многим вопросам двусторонних отношений.

21 марта китайский лидер встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Си Цзиньпин пригласил главу российского правительства посетить Китай с рабочим визитом как можно скорее, чтобы установить тесные связи с новым премьер-министром Госсовета Ли Цяном.