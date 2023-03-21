Брюссель, 21 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Европейский союз выразил готовность «сделать для других стран мира то же самое, что он сделал для Украины» в плане поставок «летальной помощи». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, открывая 21 марта форум по вопросам партнерства в области безопасности и обороны.

European Parliament Жозеп Боррель

Боррель на первом форуме Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны, проходящем в Европарламенте, предложил странам-партнерам со всего мира подключиться к военным проектам по разработке и производству новых видов оружия.

«Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления «летальной помощи» через Европейский фонд мира», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также пригласил партнеров присоединиться к проектам в рамках программы военного партнерства по разработке и производству новых видов оружия (PESCO). Проекты, по словам Борреля, доступны для стран за пределами ЕС — Норвегии, Канады, Украины, но также стран, которые разделят европейские подходы.

«Мы также готовы к партнерству со странами Африки и Азии», — уточнил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза утвердили план по передаче Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев. На это планируют выделить €2 млрд. 17 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.