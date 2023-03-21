Лутугино, , 12:45 — REGNUM В Лутугинском районе Луганской Народной Республики заработал новый асфальтобетонный завод номинальной производительностью 160 тонн асфальта в час. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли России в своем Telegram-канале.

Новый асфальтобетонный завод Официальный канал Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

«В Лутугинском районе ЛНР начал работу новый асфальтобетонный завод. Номинальная производительность асфальтобетонного завода — 160 тонн асфальта в час», — говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также указали, что произведенная в марте смесь будет использована при капитальном ремонте трассы H-21 Старобельск — Луганск — Донецк. Всего планируется отремонтировать 28 километров дороги.

Ранее председатель правительства России Марат Хуснуллин заявлял, что до конца следующего года планирует закончить строительство новой четырехполосной автодороги вокруг Азовского моря.