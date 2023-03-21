В Тегеране назвали вражду США с Ираном неизменной частью политики Вашингтона

Тегеран, , 12:41 — REGNUM Одной из неизменных частей внешней политики Вашингтона является его враждебное отношение к Ирану и иранскому народу. Об этом 21 марта написал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани на своей странице в одной из соцсетей.

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Вражда с Исламской Республикой Иран и иранским народом является неизменной составляющей внешней политики американской администрации, что проявляется в заявлениях её официальных лиц по случаю Навруза (приход Нового года по иранскому календарю)», — написал он в своём сообщении, комментируя заявления президента США Джо Байдена по поводу этого праздника.

Также Канани назвал слова американского лидера о якобы «поддержке» женщин Ирана «исполненными лжи», так как они были сказаны после продления нынешней администрацией США жёстких санкций против Ирана и его народа, что, по его мнению, «выражает лицемерие и враждебность американского режима и его антииранских лидеров».

Ранее в своём поздравлении по поводу Навруза Байден отметил, что его празднование проходит «в трудное время для <…> женщин Ирана, борющихся за свои права и основные свободы», добавив, что США якобы «продолжат выступать на их стороне и на стороне всех граждан Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент США Джо Байден продлил действие санкций в отношении Ирана ещё на один год. Продление санкций объясняется «экстраординарной угрозой» безопасности США, которая якобы исходит от Ирана.