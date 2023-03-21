Воркута, Коми, 21 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Воркуте 21 марта из-за непогоды отменены занятия для учащихся младших классов. Остались дома школьники, обучающиеся в 1-5-х классах. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Алексей Резниченко/ТАСС Воркута. Пешеход переходит дорогу на одной из улиц города.

«В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 5-й класс», — сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время в городе наблюдаются сильный ветер, порывы которого достигают 19 м/с, и метель. Из-за этого видимость снижается до 500 метров.

Водителям частного автотранспорта рекомендовано не рисковать и не выезжать на улицы Воркуты, общественный транспорт работает в обычном режиме. Также отмечается, что сложная ситуация складывается на кольцевой автодороге, связывающей Воркуту с рядом поселков и угледобывающими шахтами. В связи с этим водителям автотранспорта также рекомендовано не выезжать на неё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проинформировал, что в ряде населённых пунктов Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, а также в Крыму и Башкирии могут произойти подтопления из-за весеннего половодья.