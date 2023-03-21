Спецслужбы Белоруссии ликвидировали террориста в Гродно и изъяли «арсенал оружия» — Лукашенко

Минск, , 12:36 — REGNUM В Гродно сотрудники спецподразделения группы «А» нейтрализовали заброшенного в Белоруссию террориста. Об этом 21 марта объявил президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что злоумышленник оказал сопротивление, применялись стрелковое оружие и гранаты, но в сражении никто из правоохранителей не погиб. Президент высоко оценил действия военнослужащих.

По данным белорусских СМИ, террорист якобы прибыл из Польши с поддельным паспортом.

Стоит отметить, что о ликвидации в Гродно вооружённого иностранца белорусские СМИ сообщили 19 марта. Кроме того, 8 марта стало известно о задержании Николая Швеца по подозрению в совершении теракта в отношении самолета А-50 на аэродроме под Минском. Он признал вину и сообщил, что получил задание от СБУ.

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