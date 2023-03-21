Москва, 21 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Транснациональная энергетическая компания «Газпром» установила исторический рекорд объема газа, поставленного за прошедшие сутки в Китайскую Народную Республики по газопроводу «Сила Сибири». Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе холдинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — заявили в компании, не уточняя точные объемы поставок.

В компании напомнили, что текущие поставки газа в Китай идут в рамках двустороннего контракта по купле-продаже газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

Накануне сообщалось, что Российская Федерация по итогам января 2023 года стала лидером по поставкам газа в КНР (2,7 млрд кубометров). Отмечается, что по этому показателю удалось опередить Туркменистан, Катар (по 2,2 млрд кубометров) и Австралию (1,9 млрд кубометров).