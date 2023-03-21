Политик из Британии Куртен заявил, что затягивание конфликта на Украине наносит вред странам Запада

Лондон, , 12:29 — REGNUM Странам коллективного Запада необходимо максимально возможно быстро принять меры по разрешению конфликта на территории Украины. Такое мнение 21 марта высказал политик из Британии, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в одной из соцсетей.

Лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен © Gustavo Valiente/Global Look Press

«Коллективный Запад должен принять меры по немедленной деэскалации напряжённости на Украине», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Куртен отметил, что, по его мнению, затягивание и разжигание украинского конфликта наносят вред, как национальным интересам, так и интересам простых жителей России, Украины и западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ заявил, что ни Германия, ни Франция, ни США, ни Британия не могут быть посредниками в урегулировании ситуации на Украине, так как все эти страны фактически являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на украинской территории.