Варшава, , 12:22 — REGNUM В Польше появится постоянный гарнизон Вооруженных сил США. Он станет первым в этой стране и восьмым в Европе. Его задачами будут инфраструктурное обеспечение американских подразделений, расположенных в Польше, и руководство ими. Об этом сообщило 21 марта министерство национальной обороны страны.

Вооруженные силы США (сс) Official U.S. Navy Page

Как отмечено в сообщении, военный гарнизон США создается по решению главы Белого дома, принятому в 2022 году.

«В задачи гарнизона также будет входить руководство и управление передовыми форпостами американских войск в Польше», — рассказали в минобороны США.

В настоящее время в польском городе Познань размещён «Лагерь Костюшко». Такое название получило передовое командование пятого армейского корпуса США.

Оно занимается координацией действий и надзором за сухопутными войсками США на европейском континенте. Ему вверено также оперативное планирование и обеспечение сотрудничества сил США с войсками других стран НАТО.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года глава минобороны США Ллойд Остин проинформировал, что в настоящее время в Европе дополнительно базируются 20 тыс. американских военных. Известно, что около 10 тыс. военных США дислоцированы в Польше.