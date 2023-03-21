Москва, 21 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело за двойное убийство, обнаружив новые подробности смерти двух женщин в замурованной московской квартире. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

9 марта в ходе реновации во время подготовки к сносу одного из домов в поселении Мосрентген в Новомосковском административном округе Москвы были найдены мумии двух женщин. Их обнаружил один из строителей в квартире на 5 этаже и сразу сообщил об этом в полицию. На место выехали криминалисты. Они осмотрели квартиру, а тела направили на экспертизу. По предварительным оценкам специалистов их смерть наступила более полугода назад.

«При демонтаже внутридомовых перекрытий, в квартире по адресу посёлок Завода Мосрентген были обнаружены мумифицированные тела 86-летней пенсионерки и ее 59-летней дочери, которые находились в разных комнатах на диванах», — рассказал собеседник агентства.

По факту обнаружения тел стали проводить проверку. Одной из версий случившегося в квартире была естественная смерть матери, которую дочь не смогла перенести. К такому выводу пришли следователи, обнаружив на голове 59-летней погибшей пакет, который был примотан скотчем к шее. Но в процессе экспертизы открылись новые подробности. Оказалось, что руки женщины 1964 года рождения были связаны за спиной.

«При осмотре тела 59-летней погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти: связанные строительными хомутами за спиной руки и полиэтиленовый пакет на голове, замотанный скотчем вокруг шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 статьи 105 УК РФ «Убийство», этот состав предполагает убийство двух и более лиц», — сообщил источник.

Криминалисты изъяли с места преступления отпечатки рук, окурки, записную книжку, пластиковые хомуты, пакеты и другие предметы, которые могли бы послужить уликами в расследовании этого преступления. Сейчас их анализируют эксперты.

Известно, что после того, как жильцы этого дома покинули свои квартиры в августе 2022 года, дверь в подъезд заварили. И до начала подготовки дома к сносу никто не проверял, что находится в квартирах.