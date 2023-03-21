Politico объяснила, почему Зеленский боится критиковать Китай за сближение с Россией

Вашингтон, , 12:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, который позволяет себе резкие критические высказывания в адрес Германии и Венгрии за сближение с Россией, избегает подобных выпадов в адрес Китая, несмотря на крепкие двусторонние отношения Пекина с Москвой. Об этом сообщает газета Politico.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению авторов статьи, украинский лидер опасается разозлить председателя КНР Си Цзиньпина. Так, Киев не хочет потерять торгового партнера в лице Китая, поэтому вынужден проявлять сдержанность и ведёт с ним дипломатическую игру.

«Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он играет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы № 1 ― председателем Китая Си Цзиньпином», ― отмечено в публикации.

Кроме того, Зеленский боится, что Пекин может одобрить крупный экспорт вооружений для России.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность лидера Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее высказал своё крайнее опасение возможностью поставок китайского оружия России. Он выразил надежду, что Китай «будет на стороне справедливого мира, а это значит», на стороне Украины. Он подчеркнул, что делает всё возможное для недопущения поставок китайского вооружения Москве.

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