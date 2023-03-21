Москва, 21 марта, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Рисовая крупа в России может подорожать: предупреждение уже получили некоторые торговые сети от поставщиков. Повышение цен может достичь 30%, пишет 21 марта «Коммерсантъ».

Виталий Тимкив/РИА Новости След от рисоуборочного комбайна на рисовом поле

Как поясняет издание, повышение цены может произойти в результате сложностей с урожаем риса в Краснодарском крае. В свою очередь проблемы с урожаем зерна вызваны прошлогодней аварией на Фёдоровском гидроузле.

Как рассказывают некоторые ретейлеры, поставщики уже сообщили о возможном подорожании рисовой крупы. Кого-то предупредили о повышении цен на 10–30%, в иных случаях речь идёт о подорожании на 8–19%.

В «Ленте» утверждают, что не хотят «транслировать повышение цен на потребителя». В итоге может оказаться, что снижен спрос на рис, поскольку, отмечает издание, потребитель вполне может перейти на гречку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля прошлого года на Фёдоровском гидроузле произошло обрушение шлюзовых сооружений. Вскоре появилась информация о планах построить для обеспечения водой рисоводческих хозяйств временную дамбу.