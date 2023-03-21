Дмитров , Московская область, , 12:22 — REGNUM Двое сотрудников полиции подмосковного Дмитрова пострадали, когда разнимали служебную собаку и кота. Об этом 21 марта сообщает МК.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, правоохранители прибыли на вызов вечером 20 марта. Их собаку «спровоцировал» пробегавший кот, началась драка животных.

Сообщается, что разнимавшие зверей сотрудники полиции получили укусы. Госпитализация правоохранителям не потребовалась, они продолжают нести службу.

Напомним, в марте в Дмитрове уволенный из управляющей компании слесарь напал на бывших коллег с самодельным огнемётом. Пострадали четыре человека, злоумышленника задержали.