Замглавы МИД РФ Сыромолотов: Россия не могла дальше участвовать в конвенции СЕ о борьбе с коррупцией

Москва, , 12:17 — REGNUM Россия вынужденно приняла решение о денонсации Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию на фоне линии СЕ на выдавливание российской стороны из единого правового пространства. Об этом 21 марта рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов © Виталий Белоусов/РИА Новости

«Решение о выходе из конвенции было вынужденным в силу жёсткой линии Совета Европы на выдавливание нашей страны из единого европейского правового пространства», — заявил он в интервью ТАСС.

Также замглавы МИД РФ уточнил, что Москва хотела продолжать взаимодействовать с Евросоюзом в вопросе борьбы с коррупцией, однако «в условиях, в которые поставили РФ, это было невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол предложил формулу, по которой возможно снятие санкций с российских бизнесменов и предпринимателей. По словам экс-посла, публичное осуждение деятельности президента РФ Владимира Путина, а также пожертвование половины состояния в Фонд восстановления Украины в совокупности должны позволить человеку рассчитывать на выход из международных санкционных списков.

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