Верховный суд объяснил разницу между самовольным оставлением части и дезертирством

Москва, , 12:13 — REGNUM Верховный суд (ВС) РФ объяснил, когда наступает ответственность за самовольное оставление части и дезертирство. Об этом говорится в документе, опубликованном 21 марта на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ответственность за самовольное оставление части наступает при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть. Вместе с тем при дезертирстве лицо имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы», — отмечает Верховный суд в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.

В документе разъясняется, что на дезертирство могут указывать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о прохождении военной службы, отсрочки. Кроме того, дезертирство является длящимся преступлением.

«Течение срока самовольного отсутствия не прерывается, если незаконно пребывающий вне места службы военнослужащий временно появляется в расположении части», — указывает документ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд РФ объяснил, когда совершивших преступление военнослужащих могут оправдать. Суд может оправдать военнослужащего в случае, если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства.