Москва, , 12:05 — REGNUM Женщины охотнее тратят деньги на подарки себе, чем мужчинам, но в то же время готовы делать очень дорогие покупки своим спутникам. Тем временем мужчины проявляют фантазию при выборе подарков. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра сети «585*ЗОЛОТОЙ», сравнив покупки клиентов, совершенные в тысяче магазинов по всей стране накануне гендерных праздников.

Исследование показало, как представители разных полов готовятся к праздникам. Женщины начинают выбирать подарки за семь — десять дней до 23 февраля. Они изучают предложения и сравнивают цены, а уже саму покупку совершают за пять — семь дней до праздника. Мужчины же спокойно откладывают и выбор, и приобретение на самый последний момент, покупая подарок непосредственно перед событием. Что касается приобретения украшений и аксессуаров, обычно женщины покупают их чаще и активнее мужчин (однако не тратят на них больше денег, чем представители сильного пола). Мужчины же активизируются именно в предпраздничные дни: в этом году накануне 8 Марта они обогнали женщин по количеству покупок вдвое.

Траты на подарки возрастают в преддверии 8 Марта, отметил директор по маркетингу и организации розничных продаж сети «585*ЗОЛОТОЙ» Андрей Шляев. «Средний чек по стране накануне 8 Марта был на 5% выше, чем чек перед 23 февраля, — рассказал он. — Стоит отметить, что дамы тратят на покупки для себя больше, чем на подарки мужчинам. Так, по России женский средний чек перед 23 февраля составил 8295 рублей. А уже на 8 Марта он был почти на 1000 рублей выше — 9235 рублей. Мужчины же расходовали примерно одинаковый бюджет на покупки: 9998 рублей на 23 февраля и 10 011 рублей на 8 Марта».

Вместе с тем дорогие покупки пришлись в этом году на женщин, тогда как мужчины выбирали более оригинальные подарки, подчеркнул топ-менеджер. «Рейтинг самых дорогих покупок возглавили, как ни странно, не мужчины, а именно женщины. В топ-5 их покупок на 23 февраля вошли мужские золотые цепочки и браслеты от 148 000 до 258 000 рублей. Однако список самых дорогих мужских покупок накануне 8 Марта был разнообразнее: обручальное кольцо из белого золота с бриллиантами (185 000 рублей), серьги с бриллиантами (от 106 000 до 120 000 рублей), золотая цепочка (120 000 рублей)», — рассказал Андрей Шляев.

Самыми щедрыми в этом году стали мужчины из Москвы, где средний чек перед 8 Марта составил 12 744 рубля и женщины из Сургута со средним чеком 10 916 рублей перед 23 февраля. Наиболее экономными были мужчины из Уфы (8525 рублей) и жительницы Перми (6538 рублей). А вот пермские мужчины экономить не стали: их чек перед 8 Марта был на 37% выше среднего «женского» чека перед 23 февраля. На втором месте Санкт-Петербург, где разница составила 35%, за ним идут Екатеринбург и Новосибирск — 25%. Городом, где в преддверии гендерных праздников были потрачены почти равные суммы на подарки друг другу, стал Сочи: женщины заплатили за подарки мужчинам 10 467 рублей, мужчины для женщин — 10 888 рублей.

Наиболее активными стали покупательницы из Воронежа (доля женских покупок накануне 23 февраля составила 81%), Петропавловска-Камчатского (80%) и Москвы (79%). Мужчины приходили за покупками чаще в Краснодаре (48%), Новосибирске (47%) и Санкт-Петербурге (46%).

Топ популярных товаров к этим двум праздникам объединил золотые кольца с бриллиантами, обручальные кольца, золотые цепочки и браслеты, часы. К 8 Марта были популярны браслеты с красными нитями и с серебряной подвеской-сердцем, знаком бесконечности или именем, а вот практичные женщины активно приобретали к 23 февраля подарочные сертификаты.

В целом, как показывают опросы последних лет, разница в подарках к 23 февраля и 8 Марта постепенно стирается, хотя, например, в сегменте электротоваров гендерные различия пока сохраняются. Эксперты предупреждают тех, кто рассматривает ювелирные украшения в качестве инвестиций: покупая такой товар, вы платите не столько за металл, сколько за ювелирную ценность, которая при продаже этих украшений вполне может обнулиться.