Москва, , 12:02 — REGNUM Федерация тенниса Украины выступила против бойкота международных турниров с участием спортсменов из России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Мария Шарапова © Антон Денисов/РИА Новости

«Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы», — считают в ФТУ. Отмечается, что украинская организация выступает лишь против бойкотов турниров, при этом поддерживает практику недопуска российских спортсменов до международных стартов.

Напомним, спортсмены из России принимают участие в международных турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. При этом участие российских теннисистов в соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) остается под запретом.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявляла, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) принуждает российских спортсменов открыто осуждать специальную военную операцию на территории Украины.