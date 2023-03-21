Париж, 21 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. В прямом эфире 22 марта выступит из Елисейского дворца по поводу пенсионной реформы президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 21 марта сообщает французский телеканал BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Уточняется, что выступление французского лидера должно пройти в форме интервью с журналистами телеканалов France 2 и TF1.

Также указывается, что Макрон начнёт своё выступление в 13:00 (15:00 мск), оно пройдёт перед новым днём всеобщего протеста во Франции, который намечен на 23 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число задержанных в столице Франции протестующих против принятия в стране пенсионной реформы достигло 171 человека. Стычки протестующих с полицией стали происходить после объявления результатов голосования в Национальном собрании, где был отклонен вотум недоверия правительству.

Отметим, протесты против пенсионной реформы начались во Франции на минувшей неделе после принятия её без голосования в парламенте страны. Премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.