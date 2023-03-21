Москва, , 13:23 — REGNUM В России все женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и неработающие матери дошкольников могут бесплатно обучиться новой профессии и найти работу или начать собственное дело.

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) © фото министерства социальной политики Калининградской области

Возможность пройти бесплатное переобучение предоставляется по национальному проекту «Демография».

По данным Минтруда России, из 200 тысяч человек, прошедших переобучение в прошлом году, 82% уже вышли на новое место работы. Планируется, что в 2023 году получить новую профессию смогут еще 140 тысяч человек.

Также в этом году записаться на переобучение повторно смогут те, кто был вынужден прервать прошлое обучение. «Программа реализуется уже длительное время. Ранее, например, молодая мама могла записаться на обучение и из-за болезни ребенка не завершить курс. Сейчас появляется возможность стать участником программы повторно», — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Прием заявок ведётся по более 10 тыс. различных образовательных программ. Многие курсы проходят удаленно, что особенно удобно матерям с маленькими детьми. В числе направлений обучения «IT, аналитика и программирование», «Управление, менеджмент и финансы», «Дизайн», «Образование», «Предпринимательство и бизнес», «Маркетинг и маркетплейсы», «Фитнес и физическое развитие», «Сервис и услуги». В каждом регионе набор обучающих программ формируется с учетом потребностей регионального рынка труда. Подать заявку на бесплатную программу обучения можно онлайн на портале «Работа России». С момента старта записи на переобучение поступило более 45 тыс. заявок, уже 3,5 тысячи человек приступили к занятиям.

Многодетная мама из Сибири Тамара Фёдорова, находясь в декрете, окончила программу бесплатного переобучения и стала зарабатывать копирайтингом.

«Теперь, работая 3–4 часа в день, я получаю в два раза больше, чем раньше. Для сравнения: на прошлой работе моя зарплата была 24 000 рублей, сейчас, находясь дома, я получаю от 40 000 до 50 000 рублей», — говорит молодая мама.

По словам замначальника отдела по работе с органами власти Межрегионального центра дополнительного профессионального образования содействия занятости Томского государственного университета, одного из организаторов программы переобучения Ольги Сысоевой, главным результатом для проекта является трудоустройство.

«Факт трудоустройства является главным показателем исполнения. По результатам уже двух лет мы выполняем этот показатель более чем на 75%», — говорит Ольга Сысоева.

Переобучение на новую профессию можно пройти как для работы по найму, так и для открытия собственного дела, в том числе с помощью социального контракта. Это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела, развитию личного подсобного хозяйства и преодолению трудной жизненной ситуации. Заключить социальный контракт могут малообеспеченные семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум в регионе.

Жительница Чувашии Светлана Пахмуллова, получая навыки швейного мастерства, не предполагала, что сможет открыть собственную мастерскую. С рождением детей все изменилось.

«У меня трое маленьких детей, и я регулярно обращаюсь в отдел социальной защиты населения Батыревского района за получением мер социальной поддержки многодетным семьям. При очередном визите сотрудники отдела рассказали мне о государственной помощи — социальном контракте. Всё взвесив, я приняла решение — при помощи соцконтракта открыть свое дело по пошиву одежды. Межведомственная комиссия одобрила мой бизнес-план на получение 250 000 рублей и в скором времени я зарегистрировалась как ИП. Далее открыла мастерскую по пошиву детской одежды. Первым делом я закупила необходимое швейное оборудование. Начали поступать заказы. По прошествии времени я могу с уверенностью сказать, что с помощью социального контракта я открыла новую страницу в своей жизни», — рассказала Светлана Пахмуллова.

Жительница Чувашии Светлана Пахмуллова © фото «Центра предоставления мер социальной поддержки» Чувашии

Жительнице Советска (Калининградская область) Кристине Поляковой соцконтракт помог повысить свою профессиональную компетенцию и трудоустроиться после переезда из Новосибирска.

«Мы с мужем и двумя детьми приехали год назад из Сибири и не пожалели. Очень нравится Калининград, теплый климат, любим Советск — такой уютный, компактный и добрый. Заключила социальный контракт и встала на учет в Центр занятости населения с целью поиска работы на новом месте. У меня есть высшее образование дошкольного педагога, хотела работать по профессии. Прошла бесплатное обучение по социально-психологическому консультированию. Сейчас работаю педагогом-психологом в детском саду», — рассказала Кристина Полякова.

Молодая мама из Алтайского края Ольга Теплова смогла выйти на долгожданную работу благодаря открытию в ее городе Топчихе нового детского сада с яслями. Новый сад на 140 детей был открыт в августе 2022 года по национальному проекту «Демография».

«Поначалу я не могла работать, так как сыновья, двойняшки Егор и Николай, были маленькие. Когда они подросли, пошли в детский сад, я решила искать работу. Встала на учет в центр занятости населения, мне назначили пособие по безработице и параллельно специалисты порекомендовали мне обратиться в соцзащиту для заключения социального контракта на трудоустройство. Устроилась на работу. Получила первую выплату, а затем после подтверждения трудоустройства по социальному контракту мне пришли еще три выплаты в течение трех месяцев», — говорит Ольга. По словам молодой мамы, подобная поддержка очень важна для семей с детьми.

Новые сады с яслями помогают мамам самореализовываться, пока их дети находятся под присмотром и развиваются. Места в детских садах уже доступны 99,4% детей в возрасте от двух месяцев до семи лет и старше. Для этого по национальному проекту «Демография» дополнительно создано 233,6 тысячи мест в новых детских садах с ясельными группами. А до конца 2023 года планируется обеспечить полную доступность дошкольного образования в России.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала реализации национального проекта «Демография» в России открылись 1612 современных детских садов с ясельными группами для детей младше трех лет, в том числе 238 дошкольных учреждений были открыты в 2022 году. До конца 2023 года планируется открыть еще 105 детских садов, что позволит обеспечить полную доступность дошкольного образования в России.