Киев, 21 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Наёмник из Новой Зеландии убит на Украине, сообщает 21 марта «РБК-Украина». Убитый — бывший новозеландский военный Кейн ТеТай.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным издания, боевик воевал на стороне ВСУ. О его смерти сообщил командир подразделения ВСУ, где тот служил.

Отмечается также, что на Украине он провёл приблизительно год. В общей сложности ТеТай стал третьим новозеландским наёмником, убитым на Украине в ходе спецоперации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля британский МИД заявил о гибели восьмого боевика из Британии, который воевал на стороне ВСУ. Через пару недель стало известно о гибели ещё одного британского боевика.