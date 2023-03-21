На Украине убит воевавший за ВСУ наёмник из Новой Зеландии
На Украине убит воевавший на стороне ВСУ наёмник из Новой Зеландии
Киев, 21 марта, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Наёмник из Новой Зеландии убит на Украине, сообщает 21 марта «РБК-Украина». Убитый — бывший новозеландский военный Кейн ТеТай.
Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине
По данным издания, боевик воевал на стороне ВСУ. О его смерти сообщил командир подразделения ВСУ, где тот служил.
Отмечается также, что на Украине он провёл приблизительно год. В общей сложности ТеТай стал третьим новозеландским наёмником, убитым на Украине в ходе спецоперации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля британский МИД заявил о гибели восьмого боевика из Британии, который воевал на стороне ВСУ. Через пару недель стало известно о гибели ещё одного британского боевика.